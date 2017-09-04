Опрос:

Новости партнеров

"Динамо" не удалось подписать Данни и Маурисио из-за требований по зарплате

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал, почему не удалось подписать бывших футболистов "Зенита" Данни и Маурисио.

"И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в "Динамо". Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.

Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания", – цитирует Муравьева "Чемпионат".
Теги: Динамо
Сегодня, 14:57
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.