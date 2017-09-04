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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" не удалось подписать Данни и Маурисио из-за требований по зарплате
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал, почему не удалось подписать бывших футболистов "Зенита" Данни и Маурисио.
"И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в "Динамо". Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.
Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания", – цитирует Муравьева "Чемпионат".
"И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в "Динамо". Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.
Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания", – цитирует Муравьева "Чемпионат".
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