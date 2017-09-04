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Источник: "Зенит" до зимы не рассматривает вариант ухода Артема Дзюбы

"Зенит" не рассматривает возможность ухода нападающего Артема Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна, заявил источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может быть отдан в аренду в "Фенербахче".

"Эта информация не соответствует действительности. Дзюба не хочет уходить в иностранный клуб, "Зенит" не рассматривает варианты ухода Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Р-Спорт
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 15:46
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(0)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:53) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нас и тут неплохо кормят.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Дзюба не хочет уходить в иностранный клуб

дзюба вообще никуда не хочет,он хочет на лавке доить зенит и шерстить раздевалку smile
Регистрация: 9.03.2017
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