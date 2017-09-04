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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: "Зенит" до зимы не рассматривает вариант ухода Артема Дзюбы
"Зенит" не рассматривает возможность ухода нападающего Артема Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна, заявил источник, знакомый с ситуацией.
В понедельник в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может быть отдан в аренду в "Фенербахче".
"Эта информация не соответствует действительности. Дзюба не хочет уходить в иностранный клуб, "Зенит" не рассматривает варианты ухода Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Р-Спорт
В понедельник в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может быть отдан в аренду в "Фенербахче".
"Эта информация не соответствует действительности. Дзюба не хочет уходить в иностранный клуб, "Зенит" не рассматривает варианты ухода Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Р-Спорт
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