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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Попов: в роковой день Перхун нервничал, может, предвидел?
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов вспомнил роковое столкновение вратаря Сергея Перхуна и нападающего "Анжи" Будуна Будунова.
18 августа 2001 года Перхун получил тяжелейшую травму головы в столкновении с Будуновым. Через 10 дней голкипер скончался… Сегодня ему бы исполнилось 40 лет.
– Мы же с ним примерно в одно время пришли в ЦСКА. Очень хороший парень, общались с ним. Коммуникабельный, простой. Сильный вратарь с серьезной перспективой. Красавец! Но видите, как судьба распорядилась…
А в тот роковой день он почему-то нервничал. Как чувствовал… Не похож сам на себя. На завтрак в Махачкале, помню, пришел, но есть не стал. Пошел к доктору, стал выяснять, что это за еда, недовольный, короче, был. Все еще очень удивились.
В обед все пошли отдыхать в номер, а он остался сидеть в беседке, в тени. Настроение, в общем, у него отсутствовало. Его еще спрашивали, готов ли играть или нет. Видели, что нервничает. Ответил, что готов. Ничего у него, вроде, не болело. Может, предвидел?
Столкновение с Будуновым случайным вышло. Сергей успел, вроде, сыграть в мяч, а Будун по инерции попал в него. Все могло быть и наоборот. Никто не виноват. Если бы Серега был жив, стал бы большим вратарем. Его же уже тогда привлекали в сборную Украины. Не сомневаюсь, что он остался бы на таком уровне и продолжил бы расти, - передает слова Попова "СЭ".
18 августа 2001 года Перхун получил тяжелейшую травму головы в столкновении с Будуновым. Через 10 дней голкипер скончался… Сегодня ему бы исполнилось 40 лет.
– Мы же с ним примерно в одно время пришли в ЦСКА. Очень хороший парень, общались с ним. Коммуникабельный, простой. Сильный вратарь с серьезной перспективой. Красавец! Но видите, как судьба распорядилась…
А в тот роковой день он почему-то нервничал. Как чувствовал… Не похож сам на себя. На завтрак в Махачкале, помню, пришел, но есть не стал. Пошел к доктору, стал выяснять, что это за еда, недовольный, короче, был. Все еще очень удивились.
В обед все пошли отдыхать в номер, а он остался сидеть в беседке, в тени. Настроение, в общем, у него отсутствовало. Его еще спрашивали, готов ли играть или нет. Видели, что нервничает. Ответил, что готов. Ничего у него, вроде, не болело. Может, предвидел?
Столкновение с Будуновым случайным вышло. Сергей успел, вроде, сыграть в мяч, а Будун по инерции попал в него. Все могло быть и наоборот. Никто не виноват. Если бы Серега был жив, стал бы большим вратарем. Его же уже тогда привлекали в сборную Украины. Не сомневаюсь, что он остался бы на таком уровне и продолжил бы расти, - передает слова Попова "СЭ".
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