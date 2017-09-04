Опрос:

Новости партнеров

"Тосно" подписал контракт с сербским нападающим

"Тосно" подписал контракт с нападающим Николой Труичем, информирует официальный сайт клуба из Ленинградской области.

Контракт с 25-летним экс-футболистом "Войводины" рассчитан на два года. Игрок будет выступать под 77 номером.
Теги: Тосно Трансферы
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.