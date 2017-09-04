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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мамаду Сако будет играть в "Кристал Пэлас" под номером 12
Новичок "Кристал Пэлас" Мамаду Сако будет выступать за новую команду под 12-м номером, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение футболиста с клубом рассчитано на четыре года.
Во второй части прошлого сезона 27-летний французский футболист играл за "Кристал Пэлас" на правах аренды и также носил футболку с 12-м номером.
Соглашение футболиста с клубом рассчитано на четыре года.
Во второй части прошлого сезона 27-летний французский футболист играл за "Кристал Пэлас" на правах аренды и также носил футболку с 12-м номером.
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