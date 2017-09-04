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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фернандо Алонсо стал почетным послом мадридского "Реала"
Испанский пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо стал почетным послом мадридского "Реала", сообщает официальный сайт клуба.
"Сегодняшнее событие признано выразить нашу признательность одному из самых преданных поклонников "Реала", который к тому же является одним из величайших спортсменов Испании. Алонсо - необыкновенный посол нашего клуба, он олицетворяет собой все качества, которые являются идеалами команды", - сказал президент "Реала" Флорентино Перес.
"Сегодняшнее событие признано выразить нашу признательность одному из самых преданных поклонников "Реала", который к тому же является одним из величайших спортсменов Испании. Алонсо - необыкновенный посол нашего клуба, он олицетворяет собой все качества, которые являются идеалами команды", - сказал президент "Реала" Флорентино Перес.
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