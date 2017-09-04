Испанский пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо стал почетным послом мадридского "Реала", сообщает официальный сайт клуба."Сегодняшнее событие признано выразить нашу признательность одному из самых преданных поклонников "Реала", который к тому же является одним из величайших спортсменов Испании. Алонсо - необыкновенный посол нашего клуба, он олицетворяет собой все качества, которые являются идеалами команды", - сказал президент "Реала" Флорентино Перес.