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Роберто Манчини может возглавить "Вест Хэм"

"Вест Хэм" рассматривает кандидатуру главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, сообщает Football Italia.

Издание отмечает, что лондонцы надеются пригласить Манчини после увольнения нынешнего наставника "молотобойцев" Славена Билича.

Помимо Манчини в список кандидатов на пост нового главного тренера "Вест Хэма" также входят специалисты из Англии.
Сегодня, 16:19
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№24 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Оригинал где говорится, что в случае неудачи против Хаддерсфилда Билич может быть уволен, в свою очередь на пост главного тренера рассматривается Рафа Бенитес, который недоволен происходящим в Ньюкасле, затем в списке идет Манчини, которого уже рассматривали в прошлом году.

Новостники русфутбола научились бы хотя бы находить первоисточника и английский бы подучили, чтоб понимали о чем идет речь.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№23 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
почему только ваш клуб почему то платит неустойки? Потому что деньги не свои

Там с этих неустоек хз сколько народу кормится,как птенцы клювы раскрывают ,друг друга топчут.бакланы мля


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№22 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ладно бы гранд какой, а то Вест-Хем. Менять ЛЕ и ЛЧ на след.год, хорошее финансирование на середняка апл? Да и вечный неудачник, проклятая за нечестное золото 1966 года-сборная англии-тоже не предел мечтаний для тренера. Вообщем бред, господа-товарищи!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№21 Написал: trent (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Свиньи Новость ничего не имеющего с действительностью, на потеху спартака!! sweat_smile

ты дебил что ли, башку попробуй полечить...

Цитата: Lord_Vik
Бомжы в новости про Вест Хэм видят Спартак.
Ну совсем уже одурели.
Невский паноптикум grimacing


да они ипанутые на всю голову, убогая бомжатня...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№20 Написал: Алекс Фесс (Сегодня, 17:04) #
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Фигня какая-то! Ну разве что ГазПрём купит для Зенита Мауриньо или Гвардиолу!)
Регистрация: 31.01.2017
№19 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Итальянцы жгут похлеще наших СМИ)Ладно бы инфа шла от англичан.А то они и в курсе что Манчини недоволен и что Вест Хэм его хочет.Нищим англам из низа таблицы он хоть по карману?И кого они ему там купят?Манчини всегда строит команду от себя и с вложениями.А Вест Хэм это английское днище,которое борется каждый год за выживание)Это все равно что Месси готов перейти в Твенте или Спарту)На очереди Манчини может перейти в Габалу)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№18 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergey Nasirov_2
styh,
Ну почему? Вопрос цены! Могут отварить за него ,и личку дать ляпов 10

Мне кажется не бросит он Зенит, лига европы и чемпионат идет.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№17 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи Новость ничего не имеющего с действительностью, на потеху спартака!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№16 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:01) #
  • +1
  •  (3)

styh,
Ну почему? Вопрос цены! Могут отварить за него ,и личку дать ляпов 10
Регистрация: 27.07.2016
№15 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:59) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Бред. Выброс или вброс. Ерунда.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№14 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 16:57) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мадонну они тоже могут рассматривать, а вот трахнут вряд ли.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№13 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 16:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
автору статьи с--сать
Регистрация: 13.06.2010
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:47) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Lord_Vik
Бомжы в новости про Вест Хэм видят Спартак.
Ну совсем уже одурели.
Невский паноптикум grimacing

Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: Lord_Vik
Бомжы в новости про Вест Хэм видят Спартак.:

что с пула взять то можно smile

Я что то нигде про Спартак не увидел.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (6)

А Каррера будет у него в команде тренировать защитников.
Регистрация: 17.04.2017
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:45) #
  • +2
  •  (4)

Это чушь собачья! Журналюги пиарятся! Под него набрали игроков а он свалит бред!
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если дерево остается, то вполне возможно. Тренеришка на нервишке, если Стасу он усы изображал, представляете что на лавке за спиной Манчини кажет )
Регистрация: 30.08.2009
№8 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Бомжы в новости про Вест Хэм видят Спартак.:

что с пула взять то можно smile


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:37) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Утка, скорее Газпром купит Вест Хэм для проведения спарринг матчей Зениту, чем тренер в начале сезона, начав собирать команду под себя, вдруг решит уйти
Регистрация: 23.03.2016
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:32) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Новость ничего не имеющего с действительностью, на потеху свиньям

готовьте неустойку лямов 10. Кстати почему только ваш клуб почему то платит неустойки? Потому что деньги не свои?
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 16:28) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Trucha
ха-ха )
уже придумать ничего нового не могут)
Манчини купил под себя игроков и собрался уходить stuck_out_tongue_winking_eye

не на свои же деньги купил,подоил Газпром пора и честь знать,на пляжах аргентины еще полно таких талантов,единственное кого жалко,так это налогоплательщиков и бабушек
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +6
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы в новости про Вест Хэм видят Спартак.
Ну совсем уже одурели.
Невский паноптикум grimacing
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Trucha (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
ха-ха )
уже придумать ничего нового не могут)
Манчини купил под себя игроков и собрался уходить stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:21) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Прикольно...Манчини Football Italia читает?..Знает об этом..?
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:21) #
  • -5
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Новость ничего не имеющего с действительностью, на потеху свиньям
Регистрация: 22.08.2007
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