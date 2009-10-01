Роберто Манчини может возглавить "Вест Хэм"

"Вест Хэм" рассматривает кандидатуру главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, сообщает Football Italia.Издание отмечает, что лондонцы надеются пригласить Манчини после увольнения нынешнего наставника "молотобойцев" Славена Билича.Помимо Манчини в список кандидатов на пост нового главного тренера "Вест Хэма" также входят специалисты из Англии.