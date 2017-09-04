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Екатеринбург Уфа
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Мино Райола: жду извинений от болельщиков "Милана" и журналистов
Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумы Мино Райола заявил, что фанаты "россонери" должны перед ним извиниться.
"Мы удовлетворили желание Доннаруммы остаться. Я жду извинений от болельщиков "Милана" и журналистов. Легко говорить о других, но мы никогда не требовали ничего, даже капитанскую повязку. Нам ее предложили", - цитирует Райолу Football Italia со ссылкой на Radio Crc.
"Мы удовлетворили желание Доннаруммы остаться. Я жду извинений от болельщиков "Милана" и журналистов. Легко говорить о других, но мы никогда не требовали ничего, даже капитанскую повязку. Нам ее предложили", - цитирует Райолу Football Italia со ссылкой на Radio Crc.
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