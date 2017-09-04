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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над "Тосно"
ЦСКА одержал победу над "Тосно" в товарищеском матче (4:2).
В первом тайме голами в составе ЦСКА отличились Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов и Витиньо. В начале второй половины игры забил Кирилл Набабкин. После этого "Тосно" забил два мяча - отличились Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин.
В первом тайме голами в составе ЦСКА отличились Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов и Витиньо. В начале второй половины игры забил Кирилл Набабкин. После этого "Тосно" забил два мяча - отличились Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин.
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