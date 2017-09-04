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ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над "Тосно"

ЦСКА одержал победу над "Тосно" в товарищеском матче (4:2).

В первом тайме голами в составе ЦСКА отличились Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов и Витиньо. В начале второй половины игры забил Кирилл Набабкин. После этого "Тосно" забил два мяча - отличились Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин.
Теги: ЦСКА Тосно
Сегодня, 18:10
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№1 Написал: Valar (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хороший матч. Для тренировки, поддержания игрового тонуса и просмотра ближайшего резерва был весьма кстати.


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Регистрация: 30.11.2009
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