Месут Озил: надеюсь, мы покинем Россию с еще одним кубком мира

Полузащитник сборной Германии Месут Озил заявил, что национальная команда намерена защитить титул чемпиона мира на мундиале в России в 2018 году."Чтобы стать чемпионом мира, нужно найти идеальный баланс. У нас есть этот баланс. В нашей команде на каждом участке поля выступают игроки мирового класса. Также на чемпионате мира, который длится лишь месяц, нужен глубокий состав, ведь многие игроки будут травмироваться. Надеюсь, мы покинем Россию с еще одним кубком мира", - цитирует Озила сайт Немецкого футбольного союза.