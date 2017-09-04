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Месут Озил: надеюсь, мы покинем Россию с еще одним кубком мира

Полузащитник сборной Германии Месут Озил заявил, что национальная команда намерена защитить титул чемпиона мира на мундиале в России в 2018 году.

"Чтобы стать чемпионом мира, нужно найти идеальный баланс. У нас есть этот баланс. В нашей команде на каждом участке поля выступают игроки мирового класса. Также на чемпионате мира, который длится лишь месяц, нужен глубокий состав, ведь многие игроки будут травмироваться. Надеюсь, мы покинем Россию с еще одним кубком мира", - цитирует Озила сайт Немецкого футбольного союза.
Теги: Озил Сборная Германии
Сегодня, 18:13
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
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Регистрация: 3.06.2014
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