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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Месут Озил: надеюсь, мы покинем Россию с еще одним кубком мира
Полузащитник сборной Германии Месут Озил заявил, что национальная команда намерена защитить титул чемпиона мира на мундиале в России в 2018 году.
"Чтобы стать чемпионом мира, нужно найти идеальный баланс. У нас есть этот баланс. В нашей команде на каждом участке поля выступают игроки мирового класса. Также на чемпионате мира, который длится лишь месяц, нужен глубокий состав, ведь многие игроки будут травмироваться. Надеюсь, мы покинем Россию с еще одним кубком мира", - цитирует Озила сайт Немецкого футбольного союза.
"Чтобы стать чемпионом мира, нужно найти идеальный баланс. У нас есть этот баланс. В нашей команде на каждом участке поля выступают игроки мирового класса. Также на чемпионате мира, который длится лишь месяц, нужен глубокий состав, ведь многие игроки будут травмироваться. Надеюсь, мы покинем Россию с еще одним кубком мира", - цитирует Озила сайт Немецкого футбольного союза.
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