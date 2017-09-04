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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ромелу Лукаку: я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что готов к конкуренции с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который вернулся в стан манкунианцев.
"Златан многое даст нашей команде. С самого начала я говорил ему, что надеюсь на его возвращение в "Манчестер Юнайтед". Я не боюсь конкуренции с ним", - цитирует Лукаку Sky.
"Златан многое даст нашей команде. С самого начала я говорил ему, что надеюсь на его возвращение в "Манчестер Юнайтед". Я не боюсь конкуренции с ним", - цитирует Лукаку Sky.
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