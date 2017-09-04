Ромелу Лукаку: я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что готов к конкуренции с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который вернулся в стан манкунианцев."Златан многое даст нашей команде. С самого начала я говорил ему, что надеюсь на его возвращение в "Манчестер Юнайтед". Я не боюсь конкуренции с ним", - цитирует Лукаку Sky.