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Ромелу Лукаку: я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что готов к конкуренции с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который вернулся в стан манкунианцев.

"Златан многое даст нашей команде. С самого начала я говорил ему, что надеюсь на его возвращение в "Манчестер Юнайтед". Я не боюсь конкуренции с ним", - цитирует Лукаку Sky.
Сегодня, 18:22
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