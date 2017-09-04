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Килиан Мбаппе прибыл в расположение "ПСЖ"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прибыл на базу "ПСЖ", сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее футболист выступал за "Монако" и в последний день трансферного окна перешел в "ПСЖ".
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 18:30
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