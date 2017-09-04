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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Килиан Мбаппе прибыл в расположение "ПСЖ"
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прибыл на базу "ПСЖ", сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, ранее футболист выступал за "Монако" и в последний день трансферного окна перешел в "ПСЖ".
Напомним, ранее футболист выступал за "Монако" и в последний день трансферного окна перешел в "ПСЖ".
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