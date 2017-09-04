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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
"Интер" стал очередным претендентом на хавбека "Шальке" Леона Горетцку
"Интер" интересуется полузащитником "Шальке" Леоном Горетцкой, сообщает Football Italia.
Итальянский клуб уже пытался подписать 22-летнего футболиста прошлым летом, однако безуспешно. Теперь "Интер" намерен предпринять попытки подписать хавбека в течение следующего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что заполучить Горетцку намерен "Ювентус".
Итальянский клуб уже пытался подписать 22-летнего футболиста прошлым летом, однако безуспешно. Теперь "Интер" намерен предпринять попытки подписать хавбека в течение следующего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что заполучить Горетцку намерен "Ювентус".
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