"Интер" стал очередным претендентом на хавбека "Шальке" Леона Горетцку

"Интер" интересуется полузащитником "Шальке" Леоном Горетцкой, сообщает Football Italia.Итальянский клуб уже пытался подписать 22-летнего футболиста прошлым летом, однако безуспешно. Теперь "Интер" намерен предпринять попытки подписать хавбека в течение следующего трансферного окна.Ранее сообщалось, что заполучить Горетцку намерен "Ювентус".