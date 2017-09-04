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"Интер" стал очередным претендентом на хавбека "Шальке" Леона Горетцку

"Интер" интересуется полузащитником "Шальке" Леоном Горетцкой, сообщает Football Italia.

Итальянский клуб уже пытался подписать 22-летнего футболиста прошлым летом, однако безуспешно. Теперь "Интер" намерен предпринять попытки подписать хавбека в течение следующего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что заполучить Горетцку намерен "Ювентус".
Теги: Интер Шальке Трансферы
Сегодня, 19:06
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