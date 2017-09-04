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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (6)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (6)
Костас Манолас продлит контракт с "Ромой"
Защитник "Ромы" Костас Манолас продлит контракт с римским клубом, сообщает Football Italia.
Зарплата футболиста сборной Греции составит 2,5 миллиона евро в год, а сумма выкупа для зарубежных клубов - 30 миллионов евро.
Зарплата футболиста сборной Греции составит 2,5 миллиона евро в год, а сумма выкупа для зарубежных клубов - 30 миллионов евро.
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