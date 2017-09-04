Опрос:

Новости партнеров

Костас Манолас продлит контракт с "Ромой"

Защитник "Ромы" Костас Манолас продлит контракт с римским клубом, сообщает Football Italia.

Зарплата футболиста сборной Греции составит 2,5 миллиона евро в год, а сумма выкупа для зарубежных клубов - 30 миллионов евро.
Теги: Манолас Рома
Сегодня, 19:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.