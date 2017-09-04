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Арсен Венгер: сомневался, стоит ли продлевать контракт

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем продлении контракта с клубом на два сезона.

"Я сомневался, стоит ли продлевать контракт. Это были личные причины. Я в "Арсенале" уже 20 лет, и я думал, нужно ли мне продолжать работу, ведь мы провели неудачный сезон", - цитирует Венгера Telefoot.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 20:07
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