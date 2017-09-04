Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа не попал в заявку клуба на участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сообщает ESPN.Парижский клуб не смог расстаться с 30-летним хавбеком в межсезонье, и в связи с этим он переведен в дубль.Француз пропустил предсезонку парижан и ни разу в этом сезоне не попадал в заявку команды.