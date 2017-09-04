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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа не попал в заявку клуба на участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сообщает ESPN.
Парижский клуб не смог расстаться с 30-летним хавбеком в межсезонье, и в связи с этим он переведен в дубль.
Француз пропустил предсезонку парижан и ни разу в этом сезоне не попадал в заявку команды.
Парижский клуб не смог расстаться с 30-летним хавбеком в межсезонье, и в связи с этим он переведен в дубль.
Француз пропустил предсезонку парижан и ни разу в этом сезоне не попадал в заявку команды.
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