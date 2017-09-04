Опрос:

Новости партнеров

Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа не попал в заявку клуба на участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сообщает ESPN.

Парижский клуб не смог расстаться с 30-летним хавбеком в межсезонье, и в связи с этим он переведен в дубль.

Француз пропустил предсезонку парижан и ни разу в этом сезоне не попадал в заявку команды.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 20:41
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ПСЖ это французский зенит,все футболисты загнивают
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: veshei
А сколько за него боролись и денег давали, и чем все завершилось...

так же подумал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: veshei veshei (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (1)

А сколько за него боролись и денег давали, и чем все завершилось...
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:45) #
  • -1
  •  (5)

Ну к нам бы перешел - xyли ловить сегодня в том ПСЖ??? Там ща такие люди сядут на скамейку.
Регистрация: 3.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.