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Киллиан Мбаппе провел первую тренировку в "ПСЖ"

Новичок "ПСЖ" Килиан Мбаппе провел свою первую тренировку с парижской командой.

"ПСЖ" арендовал Мбаппе на один сезон с обязательством выкупа, после чего его контракт будет действовать до 2022 года.

Киллиан Мбаппе провел первую тренировку в "ПСЖ"
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 21:15
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