Вильям Венкер продолжит карьеру в Турции

Полузащитник "Ромы" Вильям Венкер перешел в турецкий "Антальяспор", сообщает пресс-служба клуба.28-летний французский хавбек подписал контракт с "Антальяспором" до лета 2020 года.Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, римляне получат 500 тысяч евро.