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Вильям Венкер продолжит карьеру в Турции

Полузащитник "Ромы" Вильям Венкер перешел в турецкий "Антальяспор", сообщает пресс-служба клуба.

28-летний французский хавбек подписал контракт с "Антальяспором" до лета 2020 года.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, римляне получат 500 тысяч евро.
Теги: Рома Трансферы
Сегодня, 23:17
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