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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров (3)
Вильям Венкер продолжит карьеру в Турции
Полузащитник "Ромы" Вильям Венкер перешел в турецкий "Антальяспор", сообщает пресс-служба клуба.
28-летний французский хавбек подписал контракт с "Антальяспором" до лета 2020 года.
Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, римляне получат 500 тысяч евро.
28-летний французский хавбек подписал контракт с "Антальяспором" до лета 2020 года.
Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, римляне получат 500 тысяч евро.
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