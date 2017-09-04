Стефан де Врей ведет переговоры с "Лацио" о продлении контракта

Защитник Стефан де Врей в скором времени заключит с "Лацио" новый контракт, сообщает Corriere dello Sport.Сторонам осталось согласовать сумму отступных, которая будет прописана в соглашении: игрок хочет, чтобы было указано 25 миллионов евро, клуб – 30 миллионов.Срок контракта будет рассчитан на два года.