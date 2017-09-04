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Новичок "Спартака" Педро Роша вылетел в Россию (фото)

Новичок "Спартака" Педро Роша в своем инстаграме сообщил, что летит в Россию.

Напомним, красно-белые подписали бразильского форварда "Гремио" в последний день летнего трансферного окна и заключили с ним контракт на четыре года.
Теги: Спартак Роши
Сегодня, 23:29
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