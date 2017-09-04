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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией
Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Чемпионат мира-2018
Группа F
Англия - Словакия 2:1
Голы: Лоботка, 3, Дайер, 40, Рэшфорд, 65
Англия: Харт - Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс - Окслейд-Чемберлен, (Стерлинг, 85), Хендерсон, Дайер, Алли - Рэшфорд, (Уэлбек, 88), Кейн.
Словакия: Дубравка - Дюрица, Шкртел, Губочан, Шкриньяр - Мак, Лоботка, Вайсс, (Вайсс, 75), Гамшик, (Дуда, 83), Пекарик - Немец, (Дюриш, 77).
Предупреждения: Шкриньяр, 79, Дайер, 81
Шотландия - Мальта 2:0
Голы: Берра, 9, Гриффитс, 49
Шотландия: Гордон, Тирни, Робертсон, Берра, Малгрю (Хэнли, 56), Браун, Форрест, Армстронг, Макартур (Моррисон, 46), Филлипс, Гриффитс (Мартин, 70)
Мальта: Хогг, Борг (Мускат, 86), Зерафа, Мускат, Агиус, Магри, Фенек, Шембри (Гамбин, 71), Кристенсен (Фенек, 85), Пизани, Эффйонг
Предупреждения: Фенек, 29
Чемпионат мира-2018
Группа F
Англия - Словакия 2:1
Голы: Лоботка, 3, Дайер, 40, Рэшфорд, 65
Англия: Харт - Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс - Окслейд-Чемберлен, (Стерлинг, 85), Хендерсон, Дайер, Алли - Рэшфорд, (Уэлбек, 88), Кейн.
Словакия: Дубравка - Дюрица, Шкртел, Губочан, Шкриньяр - Мак, Лоботка, Вайсс, (Вайсс, 75), Гамшик, (Дуда, 83), Пекарик - Немец, (Дюриш, 77).
Предупреждения: Шкриньяр, 79, Дайер, 81
Шотландия - Мальта 2:0
Голы: Берра, 9, Гриффитс, 49
Шотландия: Гордон, Тирни, Робертсон, Берра, Малгрю (Хэнли, 56), Браун, Форрест, Армстронг, Макартур (Моррисон, 46), Филлипс, Гриффитс (Мартин, 70)
Мальта: Хогг, Борг (Мускат, 86), Зерафа, Мускат, Агиус, Магри, Фенек, Шембри (Гамбин, 71), Кристенсен (Фенек, 85), Пизани, Эффйонг
Предупреждения: Фенек, 29
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