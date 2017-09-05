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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер сборной Армении: мы не заслужили поражения с таким счетом
Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение от сборной Дании (1:4) в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира.
"Думаю, мы не заслужили поражения с таким счетом. Мы были готовы к матчу, но пропустили голы из-за нелепых ошибок. Озбилиз вышел на поле, чтобы взять игру на себя. Думаю, не получилось. Не думаю, что мы ошиблись при выборе стартового состава. Руслан Корян, Саркис Адамян провели хороший матч. Артак Едигарян и Артак Григорян также проделали большой объем работы. Сегодня усталость сыграла свою роль", - цитирует Петросяна news.am.
"Думаю, мы не заслужили поражения с таким счетом. Мы были готовы к матчу, но пропустили голы из-за нелепых ошибок. Озбилиз вышел на поле, чтобы взять игру на себя. Думаю, не получилось. Не думаю, что мы ошиблись при выборе стартового состава. Руслан Корян, Саркис Адамян провели хороший матч. Артак Едигарян и Артак Григорян также проделали большой объем работы. Сегодня усталость сыграла свою роль", - цитирует Петросяна news.am.
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