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Главный тренер сборной Армении: мы не заслужили поражения с таким счетом

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение от сборной Дании (1:4) в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира.

"Думаю, мы не заслужили поражения с таким счетом. Мы были готовы к матчу, но пропустили голы из-за нелепых ошибок. Озбилиз вышел на поле, чтобы взять игру на себя. Думаю, не получилось. Не думаю, что мы ошиблись при выборе стартового состава. Руслан Корян, Саркис Адамян провели хороший матч. Артак Едигарян и Артак Григорян также проделали большой объем работы. Сегодня усталость сыграла свою роль", - цитирует Петросяна news.am.
Теги: Сборная Армении Сборная Дании
Сегодня, 01:38
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