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Витиньо: на месте Неймара тоже перешел бы в "ПСЖ"

Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что поддерживает решение соотечественника Неймара сменить "Барселону" на "ПСЖ".

– Ваш соотечественник Неймар за сумасшедшую сумму поменял "Барселону" на "ПСЖ". Понимаете его поступок?

– Понимаю. Неймар хочет быть единственным и главным лидером команды. В "Барселоне" эту позицию уже много лет занимает Месси. Плюс "ПСЖ" очень сильно реформирует команду, приходит много бразильцев – это должно сыграть ему на руку. Думаю, теперь им по силам будет взять Лигу чемпионов. Это главный трансфер в футболе за последние годы.

– На месте Неймара поступили бы так же?

– Конечно!, - передает слова Витиньо "СЭ".
Теги: Витиньо Неймар
Сегодня, 08:37
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Витя, разговорился что-то ты.

На месте Неймара, ну насмешил))))))))


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Регистрация: 6.01.2006
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