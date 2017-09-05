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Деле Алли: показал средний палец своему другу Уокеру, а не судье

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что показал средний палец своему партнеру по команде Кайлу Уокеру, а не арбитру встречи Клеману Тюрпену.

Инцидент произошел в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Словакии (2:1).

"Хочу объяснить, что это была шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уокером. Извините, если кто-то воспринял это как оскорбление или нарушение правил! Сегодня мы одержали прекрасную победу", – написал Алли в твиттере.
Теги: Алли Сборная Англии
Сегодня, 08:55
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
мастера включать заднюю


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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