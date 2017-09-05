Деле Алли: показал средний палец своему другу Уокеру, а не судье

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что показал средний палец своему партнеру по команде Кайлу Уокеру, а не арбитру встречи Клеману Тюрпену.Инцидент произошел в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Словакии (2:1)."Хочу объяснить, что это была шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уокером. Извините, если кто-то воспринял это как оскорбление или нарушение правил! Сегодня мы одержали прекрасную победу", – написал Алли в твиттере.