Василий Уткин: если Месси решил уйти бесплатно – вот тут Бабаеву бы и поднапрячься

Телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны" на правах свободного агента летом 2018 года."Кстати, если Месси твердо решил уйти из "Барселоны" бесплатно – вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься", – написал Уткин в твиттере.Ранее в СМИ сообщалось, что Месси недоволен нынешний руководством клуба и не хочет подписывать новый контракт.