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Василий Уткин: если Месси решил уйти бесплатно – вот тут Бабаеву бы и поднапрячься

Телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны" на правах свободного агента летом 2018 года.

"Кстати, если Месси твердо решил уйти из "Барселоны" бесплатно – вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься", – написал Уткин в твиттере.

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси недоволен нынешний руководством клуба и не хочет подписывать новый контракт.
Теги: Уткин Месси ЦСКА
Сегодня, 08:58
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7
(1)
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Открывает Уткин рот, непонятно что несет...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 09:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
они игроков старше 25 не покупают ))
Регистрация: 26.07.2014
№5 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 09:22) #
  • 0
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Ну а чё, всех продать и на вырученные деньги ему контракт предложить, делов-то))
Регистрация: 17.02.2008
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 09:18) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Юмор уровня Спартак

только по факту Вася прав,Гинерок то ваш нищебродик и это уже не юмор,а факт,так что жуй овес ряженный ослик
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 09:15) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Юмор уровня Спартак
Регистрация: 2.12.2014
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 09:12) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Нормально Вася коников с трансферами трольнул))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:08) #
  • +3
  •  (5)

Бабаеву???? Кто ему зарплату будет платить? Уткин??
Регистрация: 27.07.2016
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