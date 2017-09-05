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Сборная Новой Зеландии вышла в стыковые матчи и ждет соперника из Южной Америки

Сборная Новой Зеландии сыграла вничью с командой Соломоновых островов в ответном матче 3-го отборочного раунда Океании к ЧМ-2018.

Таким образом новозеландцы стали чемпионами Океании и вышли в международные стыковые матчи, где им предстоит сыграть с пятой командой из КОНМЕБОЛ. В данный момент пятое место в таблице Южной Америки занимает Аргентина.
Теги: сборная Новой Зеландии
Сегодня, 09:21
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