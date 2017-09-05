Сборная Новой Зеландии вышла в стыковые матчи и ждет соперника из Южной Америки

Сборная Новой Зеландии сыграла вничью с командой Соломоновых островов в ответном матче 3-го отборочного раунда Океании к ЧМ-2018.Таким образом новозеландцы стали чемпионами Океании и вышли в международные стыковые матчи, где им предстоит сыграть с пятой командой из КОНМЕБОЛ. В данный момент пятое место в таблице Южной Америки занимает Аргентина.