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Витиньо: никогда не скрывал, что ЦСКА для меня трамплин

Нападающий ЦСКА Витиньо отметил, что хочет выступать в топ-клубе и за сборную своей страны.

– Когда вы еще выступали в Бразилии, вас сравнивали как раз с Неймаром. Представляете, что могли бы быть сейчас на его месте?

– Это хорошее сравнение, для меня это гордость. Неймар сейчас один из трех лучших футболистов мира – наравне с Месси и Роналду. Я тоже хочу играть в таком топовом клубе, как "Реал" или "Барселона", поэтому усердно работаю ради достижения своей цели. Вообще все игроки в футболе преследуют две цели – выступать в топ-клубе и сборной своей страны. Я не исключение.

– Получается, ЦСКА на данный момент для вас – трамплин?

– Я никогда этого не скрывал. ЦСКА дал мне все, что у меня сейчас есть. Клуб материально обеспечил мою семью, я имею возможность играть в Лиге чемпионов. Для меня это большая честь, и я очень благодарен клубу.

СЭ
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 09:31
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12
(0)
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: sanyapytilin
В ЦСКА нет нападающих)

а Оланаре?Чалов?
Цитата: sanyapytilin
Щенников столько же забил, сколько Адриано.

когда забивают защитники это лишь подтверждает то что с нападеньем у вас большие проблемы,а значит нет у вас в нападение игроков уровня Адриано и ты это прекрасно понимаешь


Мы, вроде, про потолок говорили, а ты уплыл в другую степь.
Мы и без нападающих вас в дерби дернули. Как-то так.
А у Чалова и Оланаре, я надеюсь, всё впереди.
Не вы ли смеялись над Витиньо пару лет назад. Теперь не так смешно?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
В ЦСКА нет нападающих)

а Оланаре?Чалов?
Цитата: sanyapytilin
Щенников столько же забил, сколько Адриано.

когда забивают защитники это лишь подтверждает то что с нападеньем у вас большие проблемы,а значит нет у вас в нападение игроков уровня Адриано и ты это прекрасно понимаешь
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: sanyapytilin
Каждый второй в Сеалексе. Какое там мастерство? Нашел гения, мля))))))

конкретно в Цска кто по уровню мастерства приближен к нему?


В ЦСКА нет нападающих)

Щенников столько же забил, сколько Адриано.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 11:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Каждый второй в Сеалексе. Какое там мастерство? Нашел гения, мля))))))

конкретно в Цска кто по уровню мастерства приближен к нему?
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
назови хоть одного нападающего по мастерству приближенного к Адриано


Каждый второй в Сеалексе. Какое там мастерство? Нашел гения, мля))))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Педроша, видимо, в спартак до конца карьеры пришел, как и прумес. Достигли парни потолка в днище этом)))

Промеса даже сравнивать некорректно с Витьком,Промес уже не первый год на хорошем уровне в Спартаке провел,а Витек только в прошлом сезоне что то смог показать,а уже про трамплин запел,просто может дело не в трамплине,а в том что понял что смутные времена в цска настают
Цитата: sanyapytilin
Да уж, когда приходят лавочники миланские за последним контрактом в жизни, то это не трамплин, а ров...

назови хоть одного нападающего в цска по мастерству приближенного к Адриано
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
на осле с трамплина ещё никто не спрыгивал..


Вряд ли Витиньо знает, что такое трамплин и лыжи...
Журналюги, сцуко, так и хотят подепнуть коней...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:50) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Было бы странно, если бы парень не мечтал играть в топ-клубе. Молодец, есть амбиции.

Но находятся пи3длявые поросята, которых это почему-то веселит.

Да уж, когда приходят лавочники миланские за последним контрактом в жизни, то это не трамплин, а ров...

Педроша, видимо, в спартак до конца карьеры пришел, как и прумес. Достигли парни потолка в днище этом)))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:38) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зато за Оланаре можно быть спокойным, парень уперся в потолок
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:05) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Главное, что Витинью честно делает свое дело. И делает его как в своих интересах, так и в интересах ЦСКА.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 09:45) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
на осле с трамплина ещё никто не спрыгивал..
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 09:38) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ВИТИНЬО: НИКОГДА НЕ СКРЫВАЛ, ЧТО ЦСКА ДЛЯ МЕНЯ ТРАМПЛИН

joy
Регистрация: 20.04.2017
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