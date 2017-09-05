Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:29
Новичок "Спартака" Педро Роша вылетел в Россию (фото) (19)
Новичок "Спартака" Педро Роша вылетел в Россию (фото) (19)
Вчера 23:17
Вильям Венкер продолжит карьеру в Турции
Вильям Венкер продолжит карьеру в Турции
Вчера 23:15
Маурисио: "Спартак" меня не хочет (2)
Маурисио: "Спартак" меня не хочет (2)
Вчера 22:51
Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью
Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью
Вчера 22:48
Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч (1)
Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч (1)
Вчера 21:15
Киллиан Мбаппе провел первую тренировку в "ПСЖ"
Киллиан Мбаппе провел первую тренировку в "ПСЖ"
Вчера 20:57
Гол Коряна не спас Армению от поражения в матче с Данией (5)
Гол Коряна не спас Армению от поражения в матче с Данией (5)
Вчера 20:55
Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино (5)
Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино (5)
Вчера 20:41
Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ" (4)
Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ" (4)
Вчера 20:28
"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров (3)
"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров (3)
Вчера 19:57
Костас Манолас продлит контракт с "Ромой"
Костас Манолас продлит контракт с "Ромой"
Президент "Барселоны": новый контракт Месси уже есть, он подписан его отцом
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о подписанных контрактах с нападающим Лионелем Месси.
"Контракт с Месси согласован и подписан. Существует три соглашение. Одно - с фондом Месси, оно подписано президентом Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение с Месси, который подписал отец футболиста - он является администратором его компании. Наконец, есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.
Когда Лионель приедет из сборной, мы сделаем официальную фотограф-сессию. Контракт 30 июня, в тот же день, когда он женился. Поэтому никаких проблем нет", - цитирует Бартомеу издание Sport.
"Контракт с Месси согласован и подписан. Существует три соглашение. Одно - с фондом Месси, оно подписано президентом Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение с Месси, который подписал отец футболиста - он является администратором его компании. Наконец, есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.
Когда Лионель приедет из сборной, мы сделаем официальную фотограф-сессию. Контракт 30 июня, в тот же день, когда он женился. Поэтому никаких проблем нет", - цитирует Бартомеу издание Sport.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.