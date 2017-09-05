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Президент "Барселоны": новый контракт Месси уже есть, он подписан его отцом

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о подписанных контрактах с нападающим Лионелем Месси.

"Контракт с Месси согласован и подписан. Существует три соглашение. Одно - с фондом Месси, оно подписано президентом Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение с Месси, который подписал отец футболиста - он является администратором его компании. Наконец, есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.

Когда Лионель приедет из сборной, мы сделаем официальную фотограф-сессию. Контракт 30 июня, в тот же день, когда он женился. Поэтому никаких проблем нет", - цитирует Бартомеу издание Sport.
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 10:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
отцом Неймара
Регистрация: 18.08.2013
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