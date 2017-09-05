Президент "Барселоны": новый контракт Месси уже есть, он подписан его отцом

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о подписанных контрактах с нападающим Лионелем Месси."Контракт с Месси согласован и подписан. Существует три соглашение. Одно - с фондом Месси, оно подписано президентом Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение с Месси, который подписал отец футболиста - он является администратором его компании. Наконец, есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.Когда Лионель приедет из сборной, мы сделаем официальную фотограф-сессию. Контракт 30 июня, в тот же день, когда он женился. Поэтому никаких проблем нет", - цитирует Бартомеу издание Sport.