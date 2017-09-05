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Карл-Хайнц Румменигге покинул пост президента Ассоциации европейских клубов

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге ушел с поста главы Ассоциации европейских клубов (ECA), который занимал со дня основания в январе 2008 года.

"ECA была сильным и честным партнером УЕФА. За эти 10 лет мы достигли большего, чем предполагали изначально", - цитирует экс-президента ЕСА "Газета.Ru" со ссылкой на tz.
Сегодня, 09:59
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