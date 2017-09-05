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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Витиньо: сборная России? Моя мечта – сборная Бразилии
Нападающий ЦСКА Витиньо заявил, что мечтает выступать за сборную Бразилии.
– В среду Марио Фернандес дебютировал за сборную России. Как относитесь к решению своего партнера выступать за нашу национальную команду?
– Это здорово. У него была возможность принять гражданство, и он этим воспользовался. У Марио огромный потенциал. Правда, мое мнение – с его классом и уровнем игры надо выступать за сборную Бразилии. Но я за него безумно рад, поздравил с забитым голом. В России его прекрасно приняли, дали возможность прогрессировать. И теперь он возвращает свой долг за теплый прием. Марио – мой большой друг, и я счастлив потому, что он счастлив в вашей сборной.
– А вы сами не хотели бы принять гражданство и сыграть за сборную России?
– Моя мечта – сборная Бразилии. Я знаю, что у меня есть возможность туда попасть. Обидно, что не удалось принять участие в Олимпийских играх. Я получил небольшую травму, не выступал определенное время за клуб, и, когда делали окончательный выбор, меня не включили в заявку. Это был большой удар, который выбил меня из колеи, ведь все предвещало вызов в сборную. Но мой шанс еще придет. Я усиленно работаю, чтобы это произошло, - передает слова Витиньо "СЭ".
– В среду Марио Фернандес дебютировал за сборную России. Как относитесь к решению своего партнера выступать за нашу национальную команду?
– Это здорово. У него была возможность принять гражданство, и он этим воспользовался. У Марио огромный потенциал. Правда, мое мнение – с его классом и уровнем игры надо выступать за сборную Бразилии. Но я за него безумно рад, поздравил с забитым голом. В России его прекрасно приняли, дали возможность прогрессировать. И теперь он возвращает свой долг за теплый прием. Марио – мой большой друг, и я счастлив потому, что он счастлив в вашей сборной.
– А вы сами не хотели бы принять гражданство и сыграть за сборную России?
– Моя мечта – сборная Бразилии. Я знаю, что у меня есть возможность туда попасть. Обидно, что не удалось принять участие в Олимпийских играх. Я получил небольшую травму, не выступал определенное время за клуб, и, когда делали окончательный выбор, меня не включили в заявку. Это был большой удар, который выбил меня из колеи, ведь все предвещало вызов в сборную. Но мой шанс еще придет. Я усиленно работаю, чтобы это произошло, - передает слова Витиньо "СЭ".
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