Опрос:

Новости партнеров

"Барселона" дважды отказалась от перехода Пауло Дибалы из-за Филлипе Коутиньо

Руководство "Барселоны" отказалось от приобретения форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы ради заключения контракта с бразильским игроком "Ливерпуля" Филлипе Коутиньо, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

Представители туринского клуба были готовы расстаться с аргентинским нападающим за сумму в €120 млн. "Барселона" предпочла сосредоточится на переговорах по переходу Коутиньо.

Сообщается, что итальянский клуб предложил второй вариант сделки по переходу Дибалы, но каталонцы вновь отказались от трансфера.
Теги: Барселона Дибала
Сегодня, 10:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.