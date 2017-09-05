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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Барселона" дважды отказалась от перехода Пауло Дибалы из-за Филлипе Коутиньо
Руководство "Барселоны" отказалось от приобретения форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы ради заключения контракта с бразильским игроком "Ливерпуля" Филлипе Коутиньо, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.
Представители туринского клуба были готовы расстаться с аргентинским нападающим за сумму в €120 млн. "Барселона" предпочла сосредоточится на переговорах по переходу Коутиньо.
Сообщается, что итальянский клуб предложил второй вариант сделки по переходу Дибалы, но каталонцы вновь отказались от трансфера.
Представители туринского клуба были готовы расстаться с аргентинским нападающим за сумму в €120 млн. "Барселона" предпочла сосредоточится на переговорах по переходу Коутиньо.
Сообщается, что итальянский клуб предложил второй вариант сделки по переходу Дибалы, но каталонцы вновь отказались от трансфера.
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