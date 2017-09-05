Президент "Барселоны": было ошибкой доверять Неймару и его отцу

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу высказался относительно перехода нападающего Неймара в "ПСЖ" за € 222 млн."Было ошибкой полностью доверять Неймару и его отцу. Но уход Неймара – это возможность для нас вернуться к командной игре и сделать инвестиции в собственных воспитанников", - - передает слова Бартомеу Sport.es.