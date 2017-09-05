Скотт Браун: защитник сборной Мальты плюнул в меня, это отвратительный человек

Защитник сборной Мальты Стив Борг плюнул в полузащитника команды Шотландии Скотта Брауна во время отборочного матча ЧМ-2018, передает Daily Record."Он плюнул в меня. Это отвратительный человек. Потом он подошел извиниться. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие, потому что моей команде нужно было добыть три очка", – сказал Браун.