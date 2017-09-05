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Скотт Браун: защитник сборной Мальты плюнул в меня, это отвратительный человек

Защитник сборной Мальты Стив Борг плюнул в полузащитника команды Шотландии Скотта Брауна во время отборочного матча ЧМ-2018, передает Daily Record.

"Он плюнул в меня. Это отвратительный человек. Потом он подошел извиниться. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие, потому что моей команде нужно было добыть три очка", – сказал Браун.
Теги: Сборная Шотландии
Сегодня, 10:58
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№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
был у меня такой случай в Бийске(только это было в конце матча),остановил капитан..я его ждал в ответке в Красноярске..не поехал нападающий такой сильный почему-то..
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Алания»
По окончании матча, в коридоре, надо было врезать ему бутсой...
Регистрация: 3.05.2015
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