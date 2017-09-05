4-5 тысяч английских болельщиков не смогли вовремя попасть на матч со Словакией

Несколько тысяч болельщиков не смогли попасть на стадион "Уэмбли" к началу матча отборочного цикла ЧМ-2018 между сборными Англии и Словакии (2:1), информирует Daily Mail.Сообщается, что речь идет о 4-5 тысяч английских болельщиков. Это произошло из-за ошибок при напечатании билетов на игру. Также представители службы безопасности медленно выполняли свою работу при пропуске зрителей через турникеты.