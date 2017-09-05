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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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4-5 тысяч английских болельщиков не смогли вовремя попасть на матч со Словакией
Несколько тысяч болельщиков не смогли попасть на стадион "Уэмбли" к началу матча отборочного цикла ЧМ-2018 между сборными Англии и Словакии (2:1), информирует Daily Mail.
Сообщается, что речь идет о 4-5 тысяч английских болельщиков. Это произошло из-за ошибок при напечатании билетов на игру. Также представители службы безопасности медленно выполняли свою работу при пропуске зрителей через турникеты.
Сообщается, что речь идет о 4-5 тысяч английских болельщиков. Это произошло из-за ошибок при напечатании билетов на игру. Также представители службы безопасности медленно выполняли свою работу при пропуске зрителей через турникеты.
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