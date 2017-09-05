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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: стадион в Екатеринбурге не вызывает никаких тревог, готовность свыше 87%
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о темпах строительства стадиона "Екатеринбург Арена".
"Екатеринбург не вызывает у нас никаких тревог. Практически все, что в программе подготовки, идет в графике и с опережением. Степень готовности стадиона очень высокая, свыше 87%. Идет работа по отделке, монтажу инженерных систем. Будет небольшая корректировка проекта, и можно будет в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию.
Впечатления очень хорошие, огромную работу проделало правительство региона. Вокруг стадиона создается комфортное пространство для того, чтобы было удобно добраться. Этот стадион получается исторически в центре, он будет украшением центра города. Думаю, что все сроки, которые планировали, будут реализованы", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Екатеринбург не вызывает у нас никаких тревог. Практически все, что в программе подготовки, идет в графике и с опережением. Степень готовности стадиона очень высокая, свыше 87%. Идет работа по отделке, монтажу инженерных систем. Будет небольшая корректировка проекта, и можно будет в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию.
Впечатления очень хорошие, огромную работу проделало правительство региона. Вокруг стадиона создается комфортное пространство для того, чтобы было удобно добраться. Этот стадион получается исторически в центре, он будет украшением центра города. Думаю, что все сроки, которые планировали, будут реализованы", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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