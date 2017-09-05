Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: стадион в Екатеринбурге не вызывает никаких тревог, готовность свыше 87%

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о темпах строительства стадиона "Екатеринбург Арена".

"Екатеринбург не вызывает у нас никаких тревог. Практически все, что в программе подготовки, идет в графике и с опережением. Степень готовности стадиона очень высокая, свыше 87%. Идет работа по отделке, монтажу инженерных систем. Будет небольшая корректировка проекта, и можно будет в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию.


Впечатления очень хорошие, огромную работу проделало правительство региона. Вокруг стадиона создается комфортное пространство для того, чтобы было удобно добраться. Этот стадион получается исторически в центре, он будет украшением центра города. Думаю, что все сроки, которые планировали, будут реализованы", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Сегодня, 12:53
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Степень готовности стадиона очень высокая, свыше 87%

я не инженер и не строитель, но всегда интересовало: как они высчитывают именно 87%? почему не 86%?почему не 87,5%?

согласно проекту скорее всего как то определяют или какие то свои планки...допустим возведение конструкции стадиона это 50%, трибуны еще 10% и т.д...
а вообще в сметах высчитывается сумма согласно объему работ, так что и через них возможно как то)


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Степень готовности стадиона очень высокая, свыше 87%

я не инженер и не строитель, но всегда интересовало: как они высчитывают именно 87%? почему не 86%?почему не 87,5%?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.