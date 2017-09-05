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Диего Симеоне продлил контракт с "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подписал новый контракт с мадридским клубом, передает пресс-служба команды.

Новое соглашение с аргентинским тренером рассчитано до 2020 года. Напомним, специалист возглавляет команду с 2011-го года.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 13:21
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