Диего Симеоне продлил контракт с "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подписал новый контракт с мадридским клубом, передает пресс-служба команды.Новое соглашение с аргентинским тренером рассчитано до 2020 года. Напомним, специалист возглавляет команду с 2011-го года.