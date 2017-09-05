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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Зобнин: иду, тьфу-тьфу, с опережением графика
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о шансах красно-белых в Лиге чемпионов и рассказал о процессе восстановления.
– Смотрели жеребьевку Лиги чемпионов?
– Конечно, в прямом эфире. Считаю, она сложилась удачно для «Спартака». Все команды примерно равны, включая «Марибор». Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов. В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется «Ливерпуль», но мы можем победить любую команду.
– Что знаете о «Мариборе» и «Севилье»?
– «Марибор» – чемпион Словении. Пусть чемпионат этой страны и не самый сильный, но лучшими просто так не становятся. Значит, у команды есть дух победителей. «Севилья» всегда на виду, борется за высокие места в Примере, этот клуб точно не подарок. Понятно, его не сравнить с испанскими грандами. В какой-то степени нам повезло, что из третьей корзины досталась именно «Севилья», там было несколько топ-команд.
– Как сейчас оцениваете свое состояние?
– Тренируюсь пока на 80–85 процентов от максимума. Пошел окончательный этап реабилитации. Целыми днями на базе: восстанавливаюсь, сплю. Соблюдаю режим. По вечерам встречаюсь с семьей. В начале октября поеду на осмотр в Рим, после чего точно смогу сказать, когда выйду на поле.
– Врачи довольны процессом восстановления?
– Да. Обычно такая травма лечится шесть месяцев. Я иду, тьфу-тьфу, с опережением графика, – цитирует Зобнина "Советский спорт".
– Смотрели жеребьевку Лиги чемпионов?
– Конечно, в прямом эфире. Считаю, она сложилась удачно для «Спартака». Все команды примерно равны, включая «Марибор». Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов. В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется «Ливерпуль», но мы можем победить любую команду.
– Что знаете о «Мариборе» и «Севилье»?
– «Марибор» – чемпион Словении. Пусть чемпионат этой страны и не самый сильный, но лучшими просто так не становятся. Значит, у команды есть дух победителей. «Севилья» всегда на виду, борется за высокие места в Примере, этот клуб точно не подарок. Понятно, его не сравнить с испанскими грандами. В какой-то степени нам повезло, что из третьей корзины досталась именно «Севилья», там было несколько топ-команд.
– Как сейчас оцениваете свое состояние?
– Тренируюсь пока на 80–85 процентов от максимума. Пошел окончательный этап реабилитации. Целыми днями на базе: восстанавливаюсь, сплю. Соблюдаю режим. По вечерам встречаюсь с семьей. В начале октября поеду на осмотр в Рим, после чего точно смогу сказать, когда выйду на поле.
– Врачи довольны процессом восстановления?
– Да. Обычно такая травма лечится шесть месяцев. Я иду, тьфу-тьфу, с опережением графика, – цитирует Зобнина "Советский спорт".
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