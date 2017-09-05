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Роман Зобнин: иду, тьфу-тьфу, с опережением графика

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о шансах красно-белых в Лиге чемпионов и рассказал о процессе восстановления.

– Смотрели жеребьевку Лиги чемпионов?

– Конечно, в прямом эфире. Считаю, она сложилась удачно для «Спартака». Все команды примерно равны, включая «Марибор». Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов. В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется «Ливерпуль», но мы можем победить любую команду.

– Что знаете о «Мариборе» и «Севилье»?

– «Марибор» – чемпион Словении. Пусть чемпионат этой страны и не самый сильный, но лучшими просто так не становятся. Значит, у команды есть дух победителей. «Севилья» всегда на виду, борется за высокие места в Примере, этот клуб точно не подарок. Понятно, его не сравнить с испанскими грандами. В какой-то степени нам повезло, что из третьей корзины досталась именно «Севилья», там было несколько топ-команд.

– Как сейчас оцениваете свое состояние?

– Тренируюсь пока на 80–85 процентов от максимума. Пошел окончательный этап реабилитации. Целыми днями на базе: восстанавливаюсь, сплю. Соблюдаю режим. По вечерам встречаюсь с семьей. В начале октября поеду на осмотр в Рим, после чего точно смогу сказать, когда выйду на поле.

– Врачи довольны процессом восстановления?

– Да. Обычно такая травма лечится шесть месяцев. Я иду, тьфу-тьфу, с опережением графика, – цитирует Зобнина "Советский спорт".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 13:36
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№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Торопицца не нннада
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 13:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное не спеши


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 13:50) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем Рома,только без фанатизма!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 13:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Выздоравливай поскорей тебя не хватает на поле!!!
Регистрация: 9.06.2011
№1 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем Ромка в полном здравии! Ой как нужен!
Регистрация: 13.08.2009
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