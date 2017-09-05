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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Защитник "Тосно" Виталий Шахов рассказал о просмотре в ЦСКА.
– А вы же могли стать одноклубником Игнашевича и Березуцкого? Провели сбор с ЦСКА еще при Леониде Слуцком?
– Не совсем так. Не сбор, а неделю. Да даже меньше. Причем этот срок обговаривался заранее. Приезжал в ЦСКА на просмотр.
– Не убедили Слуцкого за неделю?
– Получается, что нет. Расстроился? Да как сказать… Я же ехал из Воронежа в команду-чемпиона России. Согласитесь, очень сложно с первой тренировки показать Слуцкому, что ты на голову сильнее Игнашевича и Березуцких. Старался трезво оценивать ситуацию. Понимал, что могут не взять. Какой-то катастрофы не случилось. Конечно, я очень хотел получить приглашение от армейцев. Но не получилось, ничего – рук я точно не опустил.
– Какие советы вам тогда давали братья и Игнашевич?
– Каких-то советов не было. Мне очень понравилась атмосфера в команде. И то, как вели себя Березуцкие и Игнашевич. Абсолютно не звездные, простые ребята. Я не чувствовал, что они на кого-то смотрели сверху вниз.
СЭ
– А вы же могли стать одноклубником Игнашевича и Березуцкого? Провели сбор с ЦСКА еще при Леониде Слуцком?
– Не совсем так. Не сбор, а неделю. Да даже меньше. Причем этот срок обговаривался заранее. Приезжал в ЦСКА на просмотр.
– Не убедили Слуцкого за неделю?
– Получается, что нет. Расстроился? Да как сказать… Я же ехал из Воронежа в команду-чемпиона России. Согласитесь, очень сложно с первой тренировки показать Слуцкому, что ты на голову сильнее Игнашевича и Березуцких. Старался трезво оценивать ситуацию. Понимал, что могут не взять. Какой-то катастрофы не случилось. Конечно, я очень хотел получить приглашение от армейцев. Но не получилось, ничего – рук я точно не опустил.
– Какие советы вам тогда давали братья и Игнашевич?
– Каких-то советов не было. Мне очень понравилась атмосфера в команде. И то, как вели себя Березуцкие и Игнашевич. Абсолютно не звездные, простые ребята. Я не чувствовал, что они на кого-то смотрели сверху вниз.
СЭ
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