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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Крылья Советов" выступили с заявлением по поводу беспорядков в Оренбурге
В "Крыльях Советов" заявили, что будут требовать правовой оценки действиям сотрудников МВД на матче 10-го тура первенства ФНЛ в Оренбурге, где возникли беспорядки на трибуне с болельщиками самарцев.
"На матче 10 тура ФНЛ "Оренбург" – "Крылья Советов", который проходил 2 сентября в Оренбурге, присутствовало 262 самарских болельщика. До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер. После этого инцидента сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС.
Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения. В настоящее время два человека задержаны. В данный момент, самарский клуб делает запросы в следственные органы и устанавливает все обстоятельства данного инцидента.
В настоящий момент клуб составляет письма в соответствующие органы с просьбой о вынесении правовой оценки действиям сотрудников МВД и заходу сотрудников ОМОНа на гостевой сектор. Официальное письмо будет направлено в ФНЛ.
Футбольный клуб "Крылья Советов" не поддерживает нарушителей порядка и в то же время надеется на объективную оценку инцидента от компетентных органов", - говорится в заявлении на официальном сайте самарцев.
"На матче 10 тура ФНЛ "Оренбург" – "Крылья Советов", который проходил 2 сентября в Оренбурге, присутствовало 262 самарских болельщика. До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер. После этого инцидента сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС.
Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения. В настоящее время два человека задержаны. В данный момент, самарский клуб делает запросы в следственные органы и устанавливает все обстоятельства данного инцидента.
В настоящий момент клуб составляет письма в соответствующие органы с просьбой о вынесении правовой оценки действиям сотрудников МВД и заходу сотрудников ОМОНа на гостевой сектор. Официальное письмо будет направлено в ФНЛ.
Футбольный клуб "Крылья Советов" не поддерживает нарушителей порядка и в то же время надеется на объективную оценку инцидента от компетентных органов", - говорится в заявлении на официальном сайте самарцев.
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