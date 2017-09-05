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"Краснодар" стал членом Ассоциации европейских клубов

"Краснодар" вошел в состав Ассоциации европейских клубов (ECA), информирует официальный сайт организации.

Краснодарский клуб присоединился в организации к ЦСКА, "Локомотиву", "Спартаку", "Зениту", "Рубину" и "Ростову".
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:59
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