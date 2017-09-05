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Агент: Маурисио нравится Москва, он приехал еще раз погулять

Карлуш Гонсалвеш, агент экс-защитника "Спартака" Маурисио, прокомментировал визит бразильского футболиста в Россию.

— Зачем Маурисио прилетел в Москву? Ему нравится этот город, приехал еще раз погулять тут. А трансферное окно в России закрыто, не правда ли?

— Это так, тогда, может быть, он договаривается о переходе в зимний период?

— Посмотрим… Пока он принадлежит "Лацио", – цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Маурисио
Сегодня, 14:51
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