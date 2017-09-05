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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Агент: Маурисио нравится Москва, он приехал еще раз погулять
Карлуш Гонсалвеш, агент экс-защитника "Спартака" Маурисио, прокомментировал визит бразильского футболиста в Россию.
— Зачем Маурисио прилетел в Москву? Ему нравится этот город, приехал еще раз погулять тут. А трансферное окно в России закрыто, не правда ли?
— Это так, тогда, может быть, он договаривается о переходе в зимний период?
— Посмотрим… Пока он принадлежит "Лацио", – цитирует агента "Спорт день за днем".
— Зачем Маурисио прилетел в Москву? Ему нравится этот город, приехал еще раз погулять тут. А трансферное окно в России закрыто, не правда ли?
— Это так, тогда, может быть, он договаривается о переходе в зимний период?
— Посмотрим… Пока он принадлежит "Лацио", – цитирует агента "Спорт день за днем".
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