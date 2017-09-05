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Хосеп Бартомеу: Иньеста должен завершить карьеру в "Барселоне", переговоры идут

Переговоры по продлению контракта с полузащитником "Барселоны" Андресом Иньестой идут, заявил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летнего испанца следующим летом свободным агентом намерен пригласить "Ювентус".

"Клуб продолжает переговоры по продлению контракта с Иньестой. У него действующее соглашение, Андрес должен завершить карьеру в "Барселоне", – сказал Бартомеу.

Р-Спорт
Теги: Барселона Иньеста
Сегодня, 15:14
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