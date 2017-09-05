Хосеп Бартомеу: Иньеста должен завершить карьеру в "Барселоне", переговоры идут

Переговоры по продлению контракта с полузащитником "Барселоны" Андресом Иньестой идут, заявил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летнего испанца следующим летом свободным агентом намерен пригласить "Ювентус"."Клуб продолжает переговоры по продлению контракта с Иньестой. У него действующее соглашение, Андрес должен завершить карьеру в "Барселоне", – сказал Бартомеу.