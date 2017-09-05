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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Хосеп Бартомеу: Иньеста должен завершить карьеру в "Барселоне", переговоры идут
Переговоры по продлению контракта с полузащитником "Барселоны" Андресом Иньестой идут, заявил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.
Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летнего испанца следующим летом свободным агентом намерен пригласить "Ювентус".
"Клуб продолжает переговоры по продлению контракта с Иньестой. У него действующее соглашение, Андрес должен завершить карьеру в "Барселоне", – сказал Бартомеу.
Р-Спорт
Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летнего испанца следующим летом свободным агентом намерен пригласить "Ювентус".
"Клуб продолжает переговоры по продлению контракта с Иньестой. У него действующее соглашение, Андрес должен завершить карьеру в "Барселоне", – сказал Бартомеу.
Р-Спорт
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