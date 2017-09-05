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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
"Марибор" распродал все билеты на игру со "Спартаком"
"Марибор" продал все билеты на домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов с московским "Спартаком", информирует твиттер словенского клуба.
"12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для "Спартака", - говорится в сообщении пресс-службы.
Матч состоится 13 сентября на стадионе "Людски врт".
"12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для "Спартака", - говорится в сообщении пресс-службы.
Матч состоится 13 сентября на стадионе "Людски врт".
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