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"Марибор" распродал все билеты на игру со "Спартаком"

"Марибор" продал все билеты на домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов с московским "Спартаком", информирует твиттер словенского клуба.

"12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для "Спартака", - говорится в сообщении пресс-службы.

Матч состоится 13 сентября на стадионе "Людски врт".
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 15:37
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