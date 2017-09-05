"Марибор" распродал все билеты на игру со "Спартаком"

"Марибор" продал все билеты на домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов с московским "Спартаком", информирует твиттер словенского клуба."12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для "Спартака", - говорится в сообщении пресс-службы.Матч состоится 13 сентября на стадионе "Людски врт".