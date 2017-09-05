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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Президент "Ювентуса" занял пост главы Ассоциации европейских клубов (фото)
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли назначен президентом Ассоциации европейских клубов (ECA), передает официальный твиттер организации.
На этом посту он сменил председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге. Ранее сообщалось, что российский клуб "Краснодар" был принят в организацию.
На этом посту он сменил председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге. Ранее сообщалось, что российский клуб "Краснодар" был принят в организацию.
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