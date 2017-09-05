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Президент "Ювентуса" занял пост главы Ассоциации европейских клубов (фото)

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли назначен президентом Ассоциации европейских клубов (ECA), передает официальный твиттер организации.

На этом посту он сменил председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге. Ранее сообщалось, что российский клуб "Краснодар" был принят в организацию.

Теги: Ювентус
Сегодня, 15:42
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