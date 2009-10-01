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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Александр Григорян: "Арарат" прекратит свое существование после 8 сентября
Главный тренер "Арарата" Александр Григорян сообщил, что столичный клуб, который был основан в 2017 году прекратит свое существование после домашнего матча с "Рязанью" 8 сентября.
- Правда, что "Арарат" закрывается? Да. Нам об этом объявили… Матч с "Рязанью", вероятнее всего, станет последней игрой.
Нет денег? Я готов объяснить причины после игры с "Рязанью" на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием "Арарат". Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!
– Как в такой обстановке готовиться к матчу с "Рязанью"?
– Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово "мужчина". Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды "Арарат". А дальше я уже скажу все на пресс-конференции, - передает слова Григоряна "СЭ".
- Правда, что "Арарат" закрывается? Да. Нам об этом объявили… Матч с "Рязанью", вероятнее всего, станет последней игрой.
Нет денег? Я готов объяснить причины после игры с "Рязанью" на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием "Арарат". Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!
– Как в такой обстановке готовиться к матчу с "Рязанью"?
– Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово "мужчина". Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды "Арарат". А дальше я уже скажу все на пресс-конференции, - передает слова Григоряна "СЭ".
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