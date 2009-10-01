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Александр Григорян: "Арарат" прекратит свое существование после 8 сентября

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян сообщил, что столичный клуб, который был основан в 2017 году прекратит свое существование после домашнего матча с "Рязанью" 8 сентября.

- Правда, что "Арарат" закрывается? Да. Нам об этом объявили… Матч с "Рязанью", вероятнее всего, станет последней игрой.

Нет денег? Я готов объяснить причины после игры с "Рязанью" на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием "Арарат". Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!

– Как в такой обстановке готовиться к матчу с "Рязанью"?

– Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово "мужчина". Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды "Арарат". А дальше я уже скажу все на пресс-конференции, - передает слова Григоряна "СЭ".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 15:48
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24
(3)
№24 Написал: ADonskoi (Сегодня, 16:39) #
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online

Вонючая отрыжка, испортившая воздух. Опорочили слово "Арарат", унизили благородных армян. Эти авантюристы заслужили отсидки в колонии строгого режима.
Регистрация: 17.07.2014
№23 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 16:36) #
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Оперативно армяне работают. Конечно, все ожидали подобного исхода, но чтоб так быстро?


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№22 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:35) #
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online

Зато Оганесян такие интервью давал.. Типа, блин, знаток футбольный и прочее.. Тьфу


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:32) #
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online

Цитата: golden Axe
лопнул очередной мыльный пузырь по отмыванию бабла,остался только зенит

В вашем Спартакяне, армян не меньше. Разве что не лопнул, а подсдулся, гы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№20 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Участь спартака из Москвы!!!

откуда зенит пришел туда и канет в канализационную бездну
Регистрация: 1.02.2017
№19 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Последнее европейское трансферное окно ж вроде как в Турции именно 8-го закрывается?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№18 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:28) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Чистейший отмыв бабла по законам классики жанра. Компетентные органы должны проверить это ЮЛ, движуху по р/с - приход-расход и наказать виновных.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А Григоряна брали до 8 сентября по контракту? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№16 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:26) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Всё в порядке! Деньги отмыли.
Регистрация: 8.08.2016
№15 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 16:25) #
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Ндаааа прикол!!!!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№14 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:22) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
лопнул очередной мыльный пузырь по отмыванию бабла,остался только зенит sweat_smile


Участь спартака из Москвы!!!
Регистрация: 14.12.2016
№13 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 16:11) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Просто нет слов... joy причем этот клуб не капли не жаль


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№12 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Какие то жадные фраеры руководили араратом smile это ж надо за пару месяцев развалить клуб))) laughing


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: ubica ubica (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Поржал...


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
клоуны рыночные


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: nevada007 (Сегодня, 16:02) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Блин, ну клоуны, ну клоуны... пипец....

А ббольше всего мне непонятна позиция РФС, Мудка... Как можно регистрировать клубы - без гарантий мало-мальской финансовой стабильности?

Прям "с языка снял"... В точку!!!!
Именно поэтому сб. России отменяет тов. игру со сборной Англы и играет с Московским Динамо!!! Итог?!?! Болельщиков продинамили!!)))
Регистрация: 27.05.2016
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 15:56) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Если клуб прекратит свое существование, то установит своеобразный рекорд..Такой короткой истории ни у одного клуба не было...
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: alex87 (Сегодня, 15:55) #
  • +2
  •  (4)

павлюха с маратом останулся на улице)))
Регистрация: 24.05.2012
№6 Написал: Valar (Сегодня, 15:55) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как-то совсем уж быстро слились :(


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
лопнул очередной мыльный пузырь по отмыванию бабла,остался только зенит sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:53) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Блин, ну клоуны, ну клоуны... пипец....

А ббольше всего мне непонятна позиция РФС, Мудка... Как можно регистрировать клубы - без гарантий мало-мальской финансовой стабильности?
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:50) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
У нас все коммерческие проекты начинают с дифирамб, а дальше заканчиваются в ближайшее время: Жемчужина, Анжи, Арарат...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:50) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
бизнес по-армянски )
отмыли деньги и прощайте


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Anturage (Сегодня, 15:50) #
  • +8
  •  (8)

ахахахха
Регистрация: 2.08.2017
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