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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Роман Павлюченко: "Арарат" закрывается? Пока ничего сказать не могу
Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко ответил на вопрос по поводу информации о скором закрытии московского клуба. Ранее главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что это произойдет после матча с "Рязанью".
"Если вы об "Арарате", то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры", - цитирует Павлюченко "СЭ".
"Если вы об "Арарате", то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры", - цитирует Павлюченко "СЭ".
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