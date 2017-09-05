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Роман Павлюченко: "Арарат" закрывается? Пока ничего сказать не могу

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко ответил на вопрос по поводу информации о скором закрытии московского клуба. Ранее главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что это произойдет после матча с "Рязанью".

"Если вы об "Арарате", то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры", - цитирует Павлюченко "СЭ".
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 15:52
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