Опрос:

Новости партнеров

Жереми Матье: я не первый и не последний футболист, который курит

Защитник "Спортинга" Жереми Матье рассказал о своей привычке курить.

"Я всегда говорю правду. Что касается моего курения, nо я не первый и не последний игрок, который курит. Но когда люди видят меня на поле, они довольны. Для меня это важнее всего", - цитирует Матье Marca.
Теги: Матье Спортинг
Сегодня, 16:10
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.