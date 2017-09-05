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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Жереми Матье: я не первый и не последний футболист, который курит
Защитник "Спортинга" Жереми Матье рассказал о своей привычке курить.
"Я всегда говорю правду. Что касается моего курения, nо я не первый и не последний игрок, который курит. Но когда люди видят меня на поле, они довольны. Для меня это важнее всего", - цитирует Матье Marca.
"Я всегда говорю правду. Что касается моего курения, nо я не первый и не последний игрок, который курит. Но когда люди видят меня на поле, они довольны. Для меня это важнее всего", - цитирует Матье Marca.
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