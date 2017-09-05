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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Болельщики "Ливерпуля" признали Салаха лучшим игроком команды в августе
Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт клуба.
Болельщики поставили египтянина на первое место абсолютным большинством.
В 5 матчах августа Салах забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Болельщики поставили египтянина на первое место абсолютным большинством.
В 5 матчах августа Салах забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
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