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Болельщики "Ливерпуля" признали Салаха лучшим игроком команды в августе

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт клуба.

Болельщики поставили египтянина на первое место абсолютным большинством.

В 5 матчах августа Салах забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Салах Ливерпуль
Сегодня, 16:30
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