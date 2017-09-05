Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает ESPN.Манкунианцы наблюдают за переговорами футболиста о продлении соглашения со "шпорами". Отмечается, что 28-летний бельгиец не может достичь договоренности с лондонцами. Действующий контракт Алдервейрелда рассчитан до 2019 года.