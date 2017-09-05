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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может перейти в "Манчестер Сити"
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает ESPN.
Манкунианцы наблюдают за переговорами футболиста о продлении соглашения со "шпорами". Отмечается, что 28-летний бельгиец не может достичь договоренности с лондонцами. Действующий контракт Алдервейрелда рассчитан до 2019 года.
Манкунианцы наблюдают за переговорами футболиста о продлении соглашения со "шпорами". Отмечается, что 28-летний бельгиец не может достичь договоренности с лондонцами. Действующий контракт Алдервейрелда рассчитан до 2019 года.
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