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Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает ESPN.

Манкунианцы наблюдают за переговорами футболиста о продлении соглашения со "шпорами". Отмечается, что 28-летний бельгиец не может достичь договоренности с лондонцами. Действующий контракт Алдервейрелда рассчитан до 2019 года.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 17:34
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