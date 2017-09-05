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Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч с Гибралтаром

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 с командой Гибралтара.

Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев, Зуев, Обляков, Жигулёв, Ланин, Мелкадзе.

Запасные: Лещук, Довбня, Баринов, Фомин, Бакаев, Безденежных, Чалов.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 18:07
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