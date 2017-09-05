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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч с Гибралтаром
Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 с командой Гибралтара.
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев, Зуев, Обляков, Жигулёв, Ланин, Мелкадзе.
Запасные: Лещук, Довбня, Баринов, Фомин, Бакаев, Безденежных, Чалов.
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев, Зуев, Обляков, Жигулёв, Ланин, Мелкадзе.
Запасные: Лещук, Довбня, Баринов, Фомин, Бакаев, Безденежных, Чалов.
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